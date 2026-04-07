Иран снова закрыл Ормузский пролив

Проход судов по Ормузскому проливу снова остановлен Ираном – поводом для этого послужили масштабные удары Израиля по Ливану, которые, как говорят в Тегеране, стали нарушением соглашения о перемирии, передает агентство Fars.

В сообщении уточняется, что за время перемирия только два танкера с нефтью успели преодолеть Ормузский пролив.

Кроме того, как передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники, ИРИ может и вовсе отказаться от соглашения о прекращении огня, если Израиль не прекратит нарушать режим прекращения огня и продолжит атаковать Ливан, так как остановка атак на ливанское движение "Хезболла", уточнили в Тегеране, было в числе условий соглашения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что остановка боевых действий в Ливане не входила в список пунктов для перемирия между Вашингтоном и Тегераном, поскольку борьба Израиля и "Хезболлы" представляет собой обособленный конфликт.

Ранее сегодня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о самой крупной атаке на объекты "Хезболлы" в Ливане со старта война США и Израиля против Ливана.