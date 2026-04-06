Азербайджан приветствует перемирие между США и Ираном

Баку приветствует перемирие, достигнутое Вашингтоном и Тегераном и надеется, что оно поможет установиться миру на Ближнем Востоке.

Министерство иностранных дел Азербайджана сделало заявление в связи с достигнутым США и Ираном перемирием на срок две недели.

"Приветствуем объявленное соглашение о прекращении огня между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран"

– МИД Азербайджана

В ведомстве добавили, что Баку высоко оценивает усилия всех сторон, принимавших участие в посредничестве для достижения этого соглашения и выразили надежду на установление мира в регионе.

"Надеемся, что данное прекращение огня будет способствовать снижению напряженности в регионе, а также установлению устойчивого мира и стабильности"

– МИД Азербайджана

В министерстве выступили с призывом к конструктивному диалогу сторон, направленному на решение существующих вопросов и достижение взаимного доверия.

"Азербайджан всегда готов поддерживать инициативы, направленные на укрепление устойчивого мира, безопасности и сотрудничества в регионе"

– МИД Азербайджана