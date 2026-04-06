Китай приветствует перемирие между Ираном и США

КНР приветствует заключение временного соглашения о прекращении огня между США и Ираном, такое заявление сделала официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ходе общения с журналистами.

Также Мао Нин подчеркнула, что китайская сторона положительно относится к участию Пакистана в переговорном процессе Тегерана и Вашингтона как посредника.

"В первую очередь Китай приветствует заявление соответствующих сторон о достижении рабочих договоренностей. Мы поддерживаем посреднические усилия, предпринятые Пакистаном и другими странами"

– Мао Нин

Она отметила, что Пекин с самого начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке призывал стороны к политико-дипломатическому урегулированию и немедленному прекращению военных действий.

"Наша страна всегда выступала за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование споров политико-дипломатическим путем"

– Мао Нин

Официальный представитель китайского МИД заявила, что Пекин так и продолжит вносить свой вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива.