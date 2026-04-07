Израиль был недоволен условиями перемирия США и Ирана – СМИ

Американские СМИ пишут, что израильское руководство негативно восприняло условия американо-израильского соглашения о прекращении огня, поскольку их "поставили перед фактом".

Тель-Авив крайне негативно отнесся к американскому подходу организации перемирия с Тегераном, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Уточняется, что руководство Израиля фактически узнало о деталях перемирия США и Ирана в самый последний момент, без подготовительных консультаций.

Согласно источнику, перед объявлением о перемирии американский президент Дональд Трамп созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и "поставил его перед фактом", не сообщая заблаговременно о своих действиях.

Однако, как сообщает источник, это не повлияло на то, что Израиль в ходе диалога согласился участвовать в перемирии.

При этом, Тель-Авив изначально выступил против требования распространить прекращение огня также на Ливан. По этой причине Израиль публично заявил, что не намерен останавливать военные действия против шиитской группировки "Хезболла" на его территории.