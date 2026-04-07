Израиль был недоволен условиями перемирия США и Ирана – СМИ

Американские СМИ пишут, что израильское руководство негативно восприняло условия американо-израильского соглашения о прекращении огня, поскольку их "поставили перед фактом".

Тель-Авив крайне негативно отнесся к американскому подходу организации перемирия с Тегераном, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Уточняется, что руководство Израиля фактически узнало о деталях перемирия США и Ирана в самый последний момент, без подготовительных консультаций.

Согласно источнику, перед объявлением о перемирии американский президент Дональд Трамп созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и "поставил его перед фактом", не сообщая заблаговременно о своих действиях.

Однако, как сообщает источник, это не повлияло на то, что Израиль в ходе диалога согласился участвовать в перемирии.

При этом, Тель-Авив изначально выступил против требования распространить прекращение огня также на Ливан. По этой причине Израиль публично заявил, что не намерен останавливать военные действия против шиитской группировки "Хезболла" на его территории.

Вам может быть интересно

