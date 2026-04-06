РФ и КНР выдвинули альтернативную резолюцию по Ормузскому проливу

Москва и Пекин предлагают Совету Безопасности ООН рассмотреть подготовленный ими альтернативный проект резолюции по ситуации вокруг Ормузского пролива, такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что этот вариант документа отличный, от того, который предложил Бахрейн, и выдержанный в сбалансированном ключе.

"Понимая озабоченности наших арабских партнеров в отношении вопросов свободы судоходства, мы совместно с Китаем предлагаем СБ рассмотреть альтернативный проект резолюции СБ по текущей ситуации на Ближнем Востоке, в том числе с точки зрения морской безопасности"

– Василий Небензя

Он подчеркнул, что вопрос судоходства в Ормузском проливе актуален для большинства стран мира.

По словам постпреда РФ, добиться свободы движения судов на тего территории можно только "через прекращение боевых действий и достижение переговорного решения".

Все должно решаться в "соответствии с принципами международного права и Устава ООН, в частности о мирном разрешении споров", подчеркнул Небензя.