Иран сообщил о готовности закрыть Баб-эль-Мандебский пролив – СМИ

Союзники Ирана могут закрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом сообщил высокопоставленный иранский чиновник.

Он подчеркнул, что они готовы сделать это, если ситуация выйдет из-под контроля.

Чиновник также заявил, что Ближний Восток погрузится в "полную темноту", если Соединенные Штаты решат атаковать электростанции в Иране.

Ранее о готовности заблокировать пролив Баб-эль-Мандеб сообщили йеменские хуситы.

Напомним, в ночь с 7 на 8 апреля истекает крайний срок, установленный президентом США для заключения соглашения об урегулировании конфликта с Ираном. Ранее Дональд Трамп заявил, что при отсутствии соглашения США готовы будут нанести удары по электростанциям и мостам в Иране.