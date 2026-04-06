Война США с Ираном скоро закончится – Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс анонсировал скорое завершение войны с Ираном, пояснив, что Вашингтон в основном уже достиг поставленных целей.

Военная кампания Америки против Ирана скоро завершится, так как Штаты по большей части справились с поставленными задачами, пообещал вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

По его словам, определенные моменты Вашингтон хотел бы проработать более тщательно – например, еще сильнее ограничить возможности Ирана по выпуску оружия.

"Но в основном военные цели США выполнены. Это означает, что, как сказал президент США Дональд Трамп, очень скоро эта война завершится"

– Джей Ди Вэнс

Политик также подчеркнул, что после войны с Ираном торговля нефтью и газом в мире должна будет вестись свободно и беспрепятственно. Сейчас же, отметил Вэнс, Иран практикует "экономический терроризм".

Кроме того, американский вице-президент выразил уверенность в том, что Тегеран даст ответ на ультиматум Вашингтона о дипломатическом урегулировании в срок, то есть сегодня вечером.

"Надеюсь, что поступит правильный ответ"

– Джей Ди Вэнс