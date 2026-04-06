Ударит ли Трамп по энергетике Ирана?

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отложить запланированные удары по энергосистеме Ирана, если увидит реальные шансы на успешное заключение мирного договора между Вашингтоном и Тегераном, сообщает со ссылкой на источники портал Axios.
"Если президент поймет, что формируется сделка, он, вероятно, воздержится. Но решение принимать ему и только ему"
- Axios
Американские СМИ также сообщают, что Дональд Трамп настроен по отношению к Ирану более воинственно, чем другие члены его команды. При этом вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер считают, что нужно попытаться договориться с Тегераном.
В то же время представитель Пентагона сомневается, что американское руководство будет и дальше откладывать военные действия в ожидании компромисса.
Ранее Иран передал через посредников в Исламабаде свой ответ из 10 пунктов на предложение США о перемирии. Тегеран отказался от короткой паузы в боях и потребовал полностью прекратить войну на Ближнем Востоке, снять все санкции и обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив. В американской администрации эти условия сочли не окончательным отказом, а лишь переговорным маневром.
Несмотря на возможные переговоры, накануне Трамп пригрозил полностью уничтожить все мосты и электростанции в Иране, а также обеспечить еще более тяжелые последствия, если сделка не состоится.
Каковы цели Трампа?
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о мотивации Дональда Трампа за и против расширения американских атак на энергетические и логистические объекты в Иране.
"Для Дональда Трампа на сегодняшний день главное – заключить сделку с Ираном, в этом вся его стратегия. Однако под заключением сделки он подразумевает одно: по существу, капитуляцию иранского государства. Президенту США неважно, будет ли это унизительная капитуляция или же с неким сохранением лица. Накануне он еще раз сказал, что речь идет о смене режима. Для Трампа нынешние власти в Иране — это экзистенциальный враг, и когда он говорит, что готов превратить Исламскую Республику в каменную пустыню, он ясно излагает свои подлинные намерения", - прежде всего сказал он.
"В США есть определенного рода силы, в основном это произраильское лобби, которые солидарны с планом Трампа добиться госпереворота в Иране. Однако Дональд Трамп изначально, перед президентскими выборами 2024 года, получил поддержку американских граждан и Республиканской партии именно потому, что он был против смены режимов и разжигания новых войн с каким-либо участием США – сейчас этой поддержки остается все меньше. Причем многие проблемы Трампа вызваны им самим, так как он действует сейчас без понимания, что надо очень осторожно урегулировать ситуацию с точки зрения того, как Вашингтон подает иранскую войну американской общественности. Здесь у Белого дома полный провал, так как месяц с лишним президент повторяет одно и то же о своей победе над Ираном, но война только расширяется", - продолжил Владимир Васильев.
"У Дональда Трампа сейчас нет другого плана, кроме силового – кроме ставки на силу американского оружия, которая должна сломить иранское государство. Это крайне опасно, поскольку Трамп явно готов идти до самого конца. Даже разговоры о возможном применении ядерного оружия нельзя выносить за скобки – по всей видимости, такой сценарий уже рассматривается в Пентагоне. Власти США, как показывают события с американским участием и в Афганистане, и в Ираке, и в целом на Ближнем и Среднем Востоке, не волнует, что при этом станет с иранским народом", - подчеркнул американист.
"Важный момент этой войны – наличие дедлайна в 60 дней, он наступит 28 апреля. По американским законам Дональд Трамп не имеет права дольше 60 дней вести боевые действия без согласия Конгресса. Именно в этот срок Трамп старается уложиться, поскольку нет гарантии, что Конгресс одобрит продолжен войны после 28 апреля. Личный подход Трампа состоит в том, чтобы как можно быстрее нанести Ирану поражение. Но для достижения этой цели ему нужно по военной логике действовать максимально жестко и концентрированно, ведь осталось всего три недели. Поэтому стоит ожидать, что масштабы и разрушительность американских ударов по Ирану вырастут", - сообщил Владимир Васильев.
"Таким образом, слова Дональда Трампа о том, что дальше ВС США ударят по мостам и электростанциям, стоит принимать за чистую монету. Он требует от Ирана капитуляции, и если иранские власти не капитулируют, Трамп отдаст любые приказы для их уничтожения. Это действительно истинные намерения президента США", - добавил политолог.
Эксперт обратил внимание, что Администрация Трампа пересмотрела свой подход к вопросу Ормузского пролива и уже не нацелена на его деблокаду. "Трамп пытается решить этот вопрос, но таким образом, чтобы наказать Европу и другие страны, зависящие от поставок нефти из Персидского залива, высокими ценами на энергоносители. Трамп готов поиграть иранской картой для того, чтобы ослабить конкурентов США. В Америке сейчас галлон бензина стоит уже $5, но президент готов потерпеть оставшиеся ему три недели войны, ожидая, что экономический ущерб у европейских стран и государств Индо-Тихоокеанского региона будет выше, чем у США", - пояснил он.
Американист отметил, что в США не понимают ни специфику восточного мировосприятия, ни объективных обстоятельств дезорганизации иранского государства из-за войны. "Мы видим, что в Иране из-за убийств высшего руководства происходит фрагментация власти. Поэтому, даже если какая-то часть властей подпишет сделку с США, не факт, что другие части станут ее выполнять. Дональд Трамп говорит, что США убивают иранских руководителей в расчете, что каждый следующий будет вести себя более благоразумно, однако эта логика не работает. Иранским властям уже нечего терять, и они сейчас предпочитают умереть стоя, чем жить на коленях. Западная парадигмы выгоды/невыгоды к ним не применима. Поэтому ситуация становится только опаснее и опаснее", - заключил Владимир Васильев.