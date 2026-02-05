Казахстанский лоукостер начинает летать из Актау в Ереван

Уже через 10 дней, в следующую субботу, 18 апреля, в казахстанском Актау поднимется в воздух пассажирский авиалайнер лоукостера SCAT и возьмет курс на столицу Армении Ереван, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Полеты по новому маршруту будут выполняться дважды в неделю. Это будет удобное прямое сообщение между Казахстаном и Арменией, подчеркнули в компании, передает Sputnik Казахстан.

Это не единственный новый авиарейс компании - со 2 июня ее самолеты начнут летать из Астаны в столицу Монголии Улан-Батор. Полеты тоже будут выполняться дважды в неделю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в текущем 2026 году Казахстан расширит международное авиасообщение – три казахстанских авиакомпании добавят в весенне-летнее расписание полетов еще как минимум 14 направлений. Так, авиакомпания SCAT в весеннее-летнем расписании авиаперевозок запускает из Шымкента новые рейсы в Бишкек, Новосибирск, Санкт-Петербург и Тель-Авив, лоукостер FlyArystan будет летать из Алматы в Самарканд и китайский Сиань, а также из Актау в Урумчи, также запланировано открытие рейса Алматы – Эр-Рияд.

Самый большой пул новых направлений откроет национальный авиаперевозчик авиакомпания Air Astana, которая расширит международную сеть новыми маршрутами из Астаны в Гуанчжоу (КНР), Ларнаку (Кипр), Салалу (Оман) из из Алматы в Шанхай (КНР), Ларнаку (Кипр), Даламан (Турция) и Салалу (Оман). Также прорабатывается возможность открытия рейса Алматы – Токио.