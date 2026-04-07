ООН, АТР и Египет приветствуют перемирие США и Ирана

Соглашение о прекращении огня, достигнутое США и Ираном, приветствуют сегодня страны мира и международные организации. В ООН призвали стороны соблюдать условия, чтобы прийти к прочному миру.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, министерство иностранных дел Египта, а также государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поприветствовали ирано-американское соглашение о перемирии.

Гутерриш приветствует объявление Вашингтоном и Тегераном о двухнедельном прекращении огня и "призывает все стороны нынешнего конфликта на Ближнем Востоке выполнять свои обязательства по международному праву и соблюдать условия прекращения огня, чтобы проложить путь к прочному и всеобъемлющему миру в регионе", сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Также известие о перемирии высоко оценили в Каире. Это соглашение "представляет собой очень важную возможность, которой необходимо воспользоваться, чтобы освободить место для переговоров, дипломатии и конструктивного диалога", говорится в сообщении МИД Египта. В ведомстве отметили, что соглашение должно быть основано на приверженности сторон остановке боевых действий и уважению свободы международного судоходства.

Египет совместно с Пакистаном и Турцией намерен продолжать усилия "по укреплению безопасности и стабильности в регионе".

Кроме того, прекращение огня на Ближнем Востоке приветствовали в Малайзии, Австралии, Новой Зеландии, Японии.