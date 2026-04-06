Нетаньяху дал Трампу обещание соблюдать перемирие с Ираном – СМИ

Перед объявлением о двухнедельном перемирии с Ираном лидер США провел разговор с премьером Израиля. В ходе этой беседы Трамп заручился обещанием Нетаньяху соблюдать это перемирие.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, что еврейское государство будет соблюдать режим прекращения огня с Ираном.

По данным портала Axios, израильский премьер дал это обещание до официального объявления о прекращении огня между США и Ираном.

"Незадолго до того, как опубликовать свой ответ, Трамп поговорил с Нетаньяху, чтобы получить от него подтверждение соблюдения режима прекращения огня"

– Axios

Как отметил неназванный высокопоставленный израильский чиновник, США заверили Израиль, что во время переговоров с Ираном они будут настаивать на том, чтобы Исламская Республика отказалась от своих ядерных материалов, прекратила обогащать уран и перестала угрожать баллистическими ракетами.

Ранее сегодня стало известно, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. На время этого перемирия возобновится движение судов через Ормузский пролив. Кроме того, стороны договорились провести переговоры на этой неделе. Они состоятся в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана.

