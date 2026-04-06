Ормузский пролив откроется на две недели – МИД Ирана

Иран готовится открыть для судоходства Ормузский пролив, проход судов будет возможен в ближайшие две недели, при условии, что атаки на Ирана прекратятся, рассказал глава МИД Ирана.
Судоходство в Ормузском проливе возобновится на двухнедельный срок, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение двух недель в координации с иранскими вооруженными силами и с учетом существующих технических ограничений"
– Аббас Аракчи
Министр подчеркнул, что необходимым условием является остановка атак на Исламскую Республику.
"Если нападения на Иран прекратятся, вооруженные силы исламской республики также прекратят свои оборонительные атаки"
– Аббас Аракчи
Ранее стало известно, что в ночь на 8 апреля США и Иран сумели договориться о прекращении огня на две недели. Мирные переговоры запланированы на пятницу 10 апреля.