Иран прекратил все контакты с США – СМИ

СМИ сообщили о прекращении Ираном всех контактов с США. Такое решение власти Исламской Республики приняли после угроз американского лидера уничтожить целую цивилизацию.

Иран принял решение прервать все дипломатические прямые и непрямые контакты с Соединенными Штатами. Об этом пишут иранские СМИ.

В сообщении подчеркивается, что приостановлен также обмен любыми посланиями.

В то же время газета The Wall Street Journal сообщает ссылкой на источники, что Исламская Республика продолжает переговоры с американской стороной через посредников.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что Вашингтон находится в контакте с иранскими властями и ведет с ними переговоры по решению конфликта.

Ранее во вторник глава Белого дома заявил, что сегодня умрет и никогда больше не будет восстановлена целая цивилизация.

В ночь с 7 на 8 апреля истекает крайний срок, установленный президентом США для заключения соглашения об урегулировании конфликта с Ираном. Он предупреждал, что при отсутствии соглашения США готовы будут атаковать электростанции и мосты в Иране.