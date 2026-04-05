Иран ударил по базе США в Кувейте

Иран нанес удары по авиабазе "Али ас-Салем" в Кувейте, пострадали по меньшей мере 15 американцев, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на двух чиновников США.
По данным источника, полученные травмы в основном не были серьезными, большинство пострадавших уже вернулись к исполнению своих обязанностей.
По данным агентства Tasnim, на базе Али ас-Салем иранскими ударами были поражены воздушные суда.
Ранее в КСИР сообщили об ударах по двум базам в Кувейте в рамках 98-й волны атак.
"Несколько летательных аппаратов на авиабазе "Али ас-Салем" были поражены высокоточными ракетами и беспилотниками. <...> База США "Аль-Адири" в Кувейте подверглась ракетной и беспилотной атаке, в результате чего были уничтожены вертолетные ангары и помещения для американских военнослужащих"
– КСИР