Иран ударил по базе США в Кувейте

В Кувейте в результате иранского удара по авиабазе пострадали 15 американских военных. Дроны и ракеты атаковали базу "Али ас-Салем", сообщают СМИ.

Иран нанес удары по авиабазе "Али ас-Салем" в Кувейте, пострадали по меньшей мере 15 американцев, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на двух чиновников США.

По данным источника, полученные травмы в основном не были серьезными, большинство пострадавших уже вернулись к исполнению своих обязанностей.

По данным агентства Tasnim, на базе Али ас-Салем иранскими ударами были поражены воздушные суда.

Ранее в КСИР сообщили об ударах по двум базам в Кувейте в рамках 98-й волны атак.

"Несколько летательных аппаратов на авиабазе "Али ас-Салем" были поражены высокоточными ракетами и беспилотниками. <...> База США "Аль-Адири" в Кувейте подверглась ракетной и беспилотной атаке, в результате чего были уничтожены вертолетные ангары и помещения для американских военнослужащих"

– КСИР