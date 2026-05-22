Иран готов отказаться от запасов обогащенного урана – СМИ

В Иране согласны с необходимостью утилизации урана, пишут СМИ. По их данным, сейчас представители Исламской Республики обсуждают с США, как именно это будет происходить.

Иран согласен отказаться от запасов обогащенного урана ради сделки с Соединенными Штатами. Об этом пишут американские СМИ.

По данным CBS News, Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи уже одобрил рамки сделки с администрацией президента США Дональда Трампа, хотя детали еще находятся на стадии согласования.

Соглашение предполагает два этапа. На первом этапе будут открыт Ормузский пролив и снята американская блокады с иранских портов, после чего стартуют переговоры о сворачивании частей ядерной программы Тегерана.

В Белом доме отмечают, что власти Ирана согласны с необходимостью утилизации урана. Сейчас лишь ведутся дискуссии о том, как именно это будет происходить.

В администрации Трампа также признали, что могут поменять власть в Иране, поэтому готовы работать с нынешним руководством.