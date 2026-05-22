США ожидают одобрения соглашения с Ираном в ближайшие дни

По сообщениям СМИ, США рассчитывают на согласование Ираном мирного договора в течение нескольких суток, несмотря на продолжающиеся обсуждения деталей соглашения.

Администрация США ожидает, что иранская сторона в ближайшие дни утвердит соглашение о мире. Об этом сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

Журналист отметил со ссылкой на источник в американском руководстве, что документ не будет подписан в ближайшие часы, поскольку США и Иран пока не согласовали все пункты.

"Все еще идут переговоры о некоторых элементах сделки"

- Барак Равид

Он добавил, что для США и Ирана остаются принципиально важными конкретные формулировки в тексте.

Тем не менее американская сторона ожидает получения всех необходимых одобрений условий в течение нескольких дней.

По данным источника, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи уже согласился с базовыми условиями мирного соглашения, однако вопрос о его окончательном утверждении иранской стороной пока остается открытым.

