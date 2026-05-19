В Иране сообщили о прогрессе в переговорах с США

Глава МИД Ирана провел телефонный разговор с коллегой из Ирака. Центральной темой беседы стали последние события в ходе ирано-американских переговоров.

В ходе последнего раунда переговоров с Соединенными Штатами, проходившего при посредничестве Пакистана, был достигнут прогресс. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с иракским коллегой Фуадом Хусейном.

"Во время разговора иранский министр проинформировал Хусейна о последних событиях в ходе текущих переговоров, отметив прогресс, достигнутый в последнем раунде, в частности, в отношении нового переговорного документа"

– МИД Ирака

Телефонный разговор руководителей внешнеполитических ведомств Ирана и Ирака состоялся вечером 22 мая.

Согласно данным телеканала Al Hadath, США и Иран близки к согласованию мирной сделки. Одним из пунктов договора станет отмена США антииранских санкций в обмен на условия Вашингтона.

В свою очередь, телеканал Sky News Arabia сообщил со ссылкой на источники, что посредники из Пакистана и Катара в настоящее время работают в Иране над новым рамочным документом, который будет содержать общие положения.