В Ходжавенд направилась группа из 65 переселенцев

В Азербайджане продолжается реализация программы "Великое возвращение". В рамках программы в город Ходжавенд вернулась группа из 65 человек.

В Ходжавенд направилась очередная группа переселенцев из 17 семей (65 человек) по программе "Великое возвращение". 

Люди, которые раньше жили в общежитиях, санаториях и административных зданиях в разных частях страны, получили ключи от новых домов. Кроме того, сотрудники Агентства по разминированию предоставили необходимые инструкции относительно ситуации с минами в регионе. 

В середине мая в город Ходжавенд прибыла группа из 24 человек. Всего в город вернулось к настоящему времени 525 человек.

