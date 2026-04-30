В Ходжавенд направилась группа из 65 переселенцев

В Ходжавенд направилась очередная группа переселенцев из 17 семей (65 человек) по программе "Великое возвращение".

Люди, которые раньше жили в общежитиях, санаториях и административных зданиях в разных частях страны, получили ключи от новых домов. Кроме того, сотрудники Агентства по разминированию предоставили необходимые инструкции относительно ситуации с минами в регионе.

В середине мая в город Ходжавенд прибыла группа из 24 человек. Всего в город вернулось к настоящему времени 525 человек.