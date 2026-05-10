Севастополь принимает юбилейный кинофестиваль "Золотой Витязь"

В Севастополе (Крым) на сцене театра имени Луначарского сегодня стартовал юбилейный, XXXV Международный кинофорум "Золотой Витязь", в программе которого заявлены игровые и документальные фильмы, короткометражные ленты, анимацию, фильмы для детей и подростков, а также ретроспективы и работы дебютантов, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Жюри кинофестиваля предстоит нелегкая работа: им предстоит с 22 по 30 мая просмотреть, оценить и назвать лучшие из 120 работ кинематографистов из 16 стран мира, которые были отобраны из 500 предложенных фильмов, передает РИА Новости.

В программу кинофестиваля вошли киноленты, снятые в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, а также в Иране, США и ряде других стран.

Примечательно и то, что в Севастополе "Золотой Витязь" пройдет тоже в юбилейный, десятый раз, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Помимо показов, в программе кинофестиваля запланированы творческие встречи с почетными гостями, в числе которых Владимир Гостюхин, Борис Галкин, Тимофей Окроев, Галина Беляева, Инга Шатова, Иван Жигон, Нонна Гришаева, Сергей Маховиков и многие другие выдающиеся деятели российского и зарубежного искусства, и концерты.

Завершится XXXV МКФ "Золотой Витязь" 30 мая награждением лауреатов в том же театре имени Луначарского, говорится в сообщении.