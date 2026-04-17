Вестник Кавказа

Энергетические проекты обсудили главы Минэнерго Азербайджана и Турции

Энергетические проекты обсудили главы Минэнерго Азербайджана и Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минэнерго Азербайджана провел встречу с турецким коллегой. Стороны поговорили о расширении стратегического партнерства в энергетике.

В рамках Стамбульского саммита природных ресурсов состоялась встреча глав Минэнерго Азербайджана и Турции Парвиза Шахбазова и Альпарслана Байрактара. Об этом 22 мая написал на своих страницах в социальных сетях азербайджанский министр.

Он отметил, что в ходе встречи обсуждалось расширение стратегического энергетического партнерства, сформированного на базе проектов Баку–Тбилиси–Джейхан и TANAP. Стороны также поговорили о вкладе двустороннего сотрудничества в глобальную энергетическую безопасность, в том числе в сфере электроэнергетики.

Кроме того, затрагивалась реализация проектов по передаче электроэнергии из Азербайджана в Нахичевань и Грузию, а также через Зангезурский коридор из Центральной Азии в Турцию и Европу.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
980 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.