Энергетические проекты обсудили главы Минэнерго Азербайджана и Турции

Глава Минэнерго Азербайджана провел встречу с турецким коллегой. Стороны поговорили о расширении стратегического партнерства в энергетике.

В рамках Стамбульского саммита природных ресурсов состоялась встреча глав Минэнерго Азербайджана и Турции Парвиза Шахбазова и Альпарслана Байрактара. Об этом 22 мая написал на своих страницах в социальных сетях азербайджанский министр.

Он отметил, что в ходе встречи обсуждалось расширение стратегического энергетического партнерства, сформированного на базе проектов Баку–Тбилиси–Джейхан и TANAP. Стороны также поговорили о вкладе двустороннего сотрудничества в глобальную энергетическую безопасность, в том числе в сфере электроэнергетики.

Кроме того, затрагивалась реализация проектов по передаче электроэнергии из Азербайджана в Нахичевань и Грузию, а также через Зангезурский коридор из Центральной Азии в Турцию и Европу.