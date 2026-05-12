Экстренные службы переведены на усиленный режим работы в Северной Осетии

В ближайшие 24 часа в Северной Осетии ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают местных жителей о ливнях с грозой и градом.

В Северной Осетии в связи с ожидающейся непогодой перевели на усиленный режим работы экстренные и коммунальные службы. Об этом написал на своих страницах в социальных сетях глава региона Сергей Меняйло.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшее время в республике пройдут грозовые ливни с градом и сильным ветром.

"По информации МЧС, в течение суток и 22 мая в республике ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра. На реках возможен подъем уровня воды – местами до неблагоприятных отметок"

– Сергей Меняйло

Он отметил, что профильные органы власти постоянно мониторят ситуацию.

"Делаем все возможное, чтобы не допустить возникновения ЧС"

– глава республики