Грузия продолжит активно развивать транспортную инфраструктуру

Грузия вместе со странами-партнерами продолжает планомерное развитие Среднего коридора – страна наращивает его инфраструктуру и пропускную способность, заявила министр экономики страны.

Грузия планирует до 2032 года инвестировать в транспортную инфраструктуру страны, в частности – в развитие Среднего коридора, более 7,5 млрд лари, заявила в эфире грузинского телеканала "Имеди" министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.

"Инвестиции затронут строительство новых автомагистралей, модернизацию железной дороги, строительство нового международного аэропорта в Тбилиси, а также строительство глубоководного порта Анаклия"

- Мариам Квривишвили

Транзит через Грузию – особый проект для развития экономики: у нее есть соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС, и чтобы усилить направление, в стране реализуются масштабные проекты. Это строительство части трассы Восток-Запад, связывающей Азию и Европу, и трассы Север-Юг, ведущей в Россию, отметила министр, передает Sputnik Грузия.

Средний коридор с каждым годом становится все более привлекательным маршрутом, он наращивает инфраструктуру и пропускную способность и в конечном итоге послужит главной цели – позволит Грузии принимать и обрабатывать еще больше грузов, заключила Мариам Квривишвили.

Только за четыре месяца текущего года грузопоток в морских портах Грузии вырос на 21%, грузопоток грузинских железных дорог – примерно на 6%, а объем контейнерных перевозок увеличился на 8%.

Напомним, ранее мы писали о том, что торговый оборот РФ и Грузии в первые четыре месяца года почти достиг $1 млрд. Экспорт Грузии в Россию составил порядка $200 млн, импортировала страна российских товаров и ресурсов на $766 млн. В денежном измерении страны наторговали друг с другом на $965,7 млн. Рост торгового оборота с Россией составил более 12%. РФ стала второй в общей структуре внешней торговли Грузии.