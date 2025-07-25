Товарооборот России и Грузии вырос на 12%

Торговый оборот РФ и Грузии в первые четыре месяца года почти достиг $1 млрд. РФ стала второй в общей структуре внешней торговли Грузии.

Статистическая служба Грузии опубликовала данные по внешней торговле за первые четыре месяца 2026 года. Рост торгового оборота с Россией составил более 12%. В денежном измерении страны наторговали друг с другом на $965,7 млн. 

Экспорт Грузии в Россию составил порядка $200 млн, импортировала страна российских товаров и ресурсов на $766 млн. 

Главным торговым партнером для Грузии на январь-апрель стала Турция, с которой было проведено торговых операций на сумму свыше $1 млрд. 

Третий по значимости торговый партнер – Китай. С Поднебесной Грузия наторговала на $933 млн.

