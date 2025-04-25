Россия и Грузия нарастили товарооборот в первом полугодии 2025 года

Товарооборот России и Грузии вырос почти на 7%. Россия входит в тройку главных партнеров Грузии с долей во внешнеторговом обороте в 10,7%.

За первые 6 месяцев текущего года Россия и Грузия увеличили товарооборот, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Отмечается, что товарооборот между двумя государствами в первом полугодии 2025 года увеличился примерно на 7% по сравнению с прошлогодними показателями.

Общая сумма торгового оборота России и Грузии в первой половине этого года составила $1,3 млрд.

В ведомстве уточнили, что Россия остается в тройке главных торговых партнеров Грузии с долей во внешнеторговом обороте в 2025 году в 10,7%.

Грузия с начала года экспортировала более 44 тыс т минеральной и пресной воды, свыше 31 тыс т газированных напитков, 26,5 тыс т вина, 16,7 тыс т спиртных напитков.

Россия продолжает занимать лидирующую позицию в экспорте зерна в Грузию. По данным "Сакстата", с января по июнь было поставлено до 118 тыс т пшеницы и меслина.