Россия и Грузия нарастили товарооборот с начала 2025 года

Товарооборот между Россией и Грузией с начала года вырос на 3,7%. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию.

В первом квартале 2025 года Россия и Грузия увеличили товарооборот на 3,7%, он составил $642,8 млн, пишет Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

В ведомстве заявили, что Россия – один из главных торговых партнеров Грузии. Там сообщили, что доля страны во внешнеторговом обороте с начала текущего года составила 11,4%.

Грузия за первые 3 месяца 2025 года экспортировала в Россию почти 37 тыс т минеральной и пресной воды, 25,7 тыс т картофеля, 9,7 тыс т вина, 7,3 тыс т алкоголя и 1,4 тыс плодов и растений.

Россия, в свою очередь, продолжает оставаться самым крупным поставщиком зерна в Грузию. С января по март текущего года Грузия импортировала 42 тыс т пшеницы и меслина.

Помимо этого, Россия экспортировала 413,4 тыс т природного и попутного газов, 218,3 тыс т нефти и нефтепродуктов, а также 2,2 тыс т машин для обработки материалов, добавили в "Сакстате".

Стоит добавить, что в прошлом году Россия и Грузия увеличили товарооборот на 5,4% - до $2,5 млрд. Экспорт из Грузии в Россию увеличился на 3,7%, а импорт в Грузию – на 6%.