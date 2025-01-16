Вестник Кавказа

В России заявили о росте товарооборота с Эмиратами

В России заявили о росте товарооборота с Эмиратами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дмитрий Патрушев заявил, что отношения России и ОАЭ динамично развиваются. Он выразил уверенность в том, что связи будут развиваться.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил о росте товарооборота с ОАЭ. Он отметил, что торговля сельхозпродукцией между странами в 2024 году выросла почти на треть.

Патрушев сказал, что сегодня отношения Москвы и Абу-Даби динамично развиваются. Замглавы Кабмина добавил, что одним из ключевых направлений является агропромышленных комплекс.

"В прошлом году товарооборот сельхозпродукции между Россией и ОАЭ вырос почти на треть. Рассчитываем, что в текущем году положительная динамика сохранится"

- Дмитрий Патрушев

Помимо этого, вице-премьер подчеркнул, что Россия намерена увеличить экспорт зерна, мясной халяльной, масложировой и кондитерской продукций в Арабские Эмираты.

Он выразил уверенность, что отношения между странами продолжат интенсивно развиваться, что поспособствует укреплению торгово-экономических связей РФ и ОАЭ.

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