В России заявили о росте товарооборота с Эмиратами

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил о росте товарооборота с ОАЭ. Он отметил, что торговля сельхозпродукцией между странами в 2024 году выросла почти на треть.
Патрушев сказал, что сегодня отношения Москвы и Абу-Даби динамично развиваются. Замглавы Кабмина добавил, что одним из ключевых направлений является агропромышленных комплекс.
"В прошлом году товарооборот сельхозпродукции между Россией и ОАЭ вырос почти на треть. Рассчитываем, что в текущем году положительная динамика сохранится"
- Дмитрий Патрушев
Помимо этого, вице-премьер подчеркнул, что Россия намерена увеличить экспорт зерна, мясной халяльной, масложировой и кондитерской продукций в Арабские Эмираты.
Он выразил уверенность, что отношения между странами продолжат интенсивно развиваться, что поспособствует укреплению торгово-экономических связей РФ и ОАЭ.