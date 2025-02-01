Вестник Кавказа

ОАЭ нарастят инвестиции в Россию

ОАЭ нарастят инвестиции в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Инвестиции ОАЭ в Россию продолжат расти, инвесторы видят большие перспективы на российском рынке. Об этом эмиратский министр внешней торговли рассказал на выставке "Сделано в России".

Инвестиционные вложения в российскую экономику планируют нарастить Объединенные Арабские Эмираты, объявил государственный министр ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмед аз-Зейуди.

Абу-Даби впервые принимает выставку-ярмарку "Сделано в России", в ней участвуют порядка 80 отечественных компаний из различных регионов страны. Выступая на открытии выставки, министр прежде всего подчеркнул, что отношения между ОАЭ и РФ развиваются стремительно, а российский рынок открывает широкие возможности.

"Я уверен, что благодаря сотрудничеству и соглашениям мы пойдем еще дальше в плане инвестиций. У нас прекрасные инвестиции в Россию, миллиардные инвестиции, и мы продолжим наращивать их объем, потому что на российском рынке много возможностей"

– министр

Ожидается, что выставка в Абу-Даби послужит площадкой для укрепления взаимовыгодного сотрудничества и позволит заключить новые контракты.

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