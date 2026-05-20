Плющенко рассказал о получении спортивного гражданства Азербайджана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Плющенко-младший получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Он надеется, что сможет достойно представлять Россию и республику Южного Кавказа.

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировал получение спортивного гражданства Азербайджана.

Он отметил, что был и остается русским.

"Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы"

– Александр Плющенко

 Он также заявил, что хочет, чтобы в Россию приезжало как можно больше фигуристов из других стран.

"Хочется, чтобы мы все дружили. Спорт нас всех объединяет. Хочется, чтобы Россию все любили, приезжали. И не боялись"

– Александр Плющенко

Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания России выдала Плющенко-младшему разрешение на выступление за другую страну. Для окончательного оформления перехода 13-летнему фигуристу предстоит получить документ от ISU. 

