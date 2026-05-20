Плющенко рассказал о получении спортивного гражданства Азербайджана

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировал получение спортивного гражданства Азербайджана.
Он отметил, что был и остается русским.
"Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы"
– Александр Плющенко
Он также заявил, что хочет, чтобы в Россию приезжало как можно больше фигуристов из других стран.
"Хочется, чтобы мы все дружили. Спорт нас всех объединяет. Хочется, чтобы Россию все любили, приезжали. И не боялись"
– Александр Плющенко
Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания России выдала Плющенко-младшему разрешение на выступление за другую страну. Для окончательного оформления перехода 13-летнему фигуристу предстоит получить документ от ISU.