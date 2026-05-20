Железная дорога к Грозному закрыта из-за подмыва моста

Движение поездов временно остановлено на железной дороге к Грозному. Причина – выход из строя железнодорожного моста.

Поезда не могут доехать до Грозного из-за ЧП с мостом в Чечне, сообщили в СКЖД.

"Сегодня в 06.05 в результате сильных дождей и подмыва железнодорожного моста через реку Аргун было закрыто движение на участке Аргун — Ханкала"

– СКЖД

В сообщении уточняется, что пассажиры, едущие на поезде №381 сообщением Москва - Грозный, смогут добраться на нем до места перекрытия пути, после чего их посадят в автобусы и на них довезут до столицы Чечни.

Что касается обратного поезда №382 сообщением Грозный — Москва, то он выдвинется в путь в 17.24 со станции Аргун. До нее пассажиров также довезут на автобусах.