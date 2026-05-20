Послы Ирана и Турции приступили к работе в Грузии

Президент Грузии принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств. В частности, Михаил Кавелашвили получил их от иранского и турецкого дипломатов.
В Грузии начали работу послы восьми стран. Об этом информирует 22 мая администрация президента республики.
В сообщении сказано, что верительные грамоты грузинскому президенту Михаилу Кавелашвили вручили послы Турции, Ирана, Боснии и Герцеговины, Гамбии, Гвинеи, Индии, Парагвая и Шри-Ланки.
После завершения церемонии вручения верительных грамот Михаил Кавелашвили пожелал дипломатам успехов в работе.
В мероприятии также участвовали глава администрации президента Кетеван Квиникидзе и замглавы МИД Александр Хвтисиашвили.