Путин и Мирзиеев обсудили укрепление стратегического партнерства

Лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили укрепление стратегического партнерства Москвы и Ташкента в ходе телефонного разговора. Также президенты договорились о практической реализации достигнутых соглашений.

"Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне"

– пресс-служба президента Узбекистана

Как отметили в аппарате лидера центральноазиатской республики, товарооборот двух стран вырос на 23% с начала года. Страны продолжают сотрудничать в сфере промышленности, энергетики и транспорта. Также продолжаются культурные контакты двух стран.