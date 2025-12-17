Узбекистан и Киргизия упрощают переход границы

Три контрольно-пропускных пункта на границе Узбекистана и Киргизии в преддверии летнего высокого туристического сезона переходят на круглосуточный режим работы.

Путешественникам из Узбекистана, планирующим отдохнуть в туристических локациях Киргизии, стало проще пересечь границу двух государств - три ключевых пункта пропуска в Баткенской области Киргизии, "Кадамжай", "Чечме" и "Ак-Кыя", перешли на круглосуточный режим работы, сообщила Государственная пограничная служба Киргизии.

"Решение принято в преддверии летнего туристического сезона, когда поток граждан традиционно возрастает: круглосуточный режим вводится для удобства граждан двух стран и разгрузки пунктов пропуска в период летних поездок"

- ГПС Киргизии

Однако есть нюанс: воспользоваться новым графиком смогут только граждане этих двух стран, для туристов из третьих стран порядок пересечения остается прежним - через международные КПП.

Сезонный режим вводится до 1 октября 2026 года, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали: в преддверии летнего сезона отпусков Ташкент и Иссык-Куль свяжет новый авиарейс киргизской авиакомпании Asman Airlines, а в дальнейшем власти Узбекистана и Киргизии планируют расширить маршрутную сеть между двумя странами. Перевозчик уже представил планы по открытию регулярных рейсов между международным аэропортом Ташкента и воздушными гаванями Киргизии, отметив: первым этапом станет запуск направления Ташкент – Тамчи (Иссык-Куль), который намечен на 24 июня 2026 года.