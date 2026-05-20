Вестник Кавказа

Конфликт в Иране должен быть разрешен дипломатическим путем – МИД РФ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФ хочет, чтобы конфликт в Иране был разрешен дипломатическими методами, сообщил Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва приветствует все посреднические усилия, направленные на это.

Россия выступает за дипломатическое разрешение конфликта в Иране. Об этом заявил 22 мая глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что Москва приветствует все посреднические усилия, направленные на продвижение процесса урегулирования ситуации вокруг Ирана политико-дипломатическими средствами.

"Продвигаем предложение по компромиссному разрешению проблемы иранских запасов обогащенного урана. Об этом президент не раз говорил, эти предложения хорошо известны"

– Сергей Лавров

Руководитель внешнеполитического ведомства также добавил, что РФ выступает за диалог в ситуации вокруг Персидского залива.

"(Выступаем – прим. ред) и за возобновление диалога о создании системы коллективной безопасности в зоне Персидского залива с участием всех заинтересованных региональных государств и добросовестных внешних игроков, включая Россию, Китай, другие страны, постоянные члены члены Совета безопасности"

– российский министр

