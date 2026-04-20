Названы объемы грузоперевозок по МТК в Азербайджане в этом году

Стали известны объемы грузоперевозок по МТК в Азербайджане в январе-марте. Наиболее востребованным стал МТК "Восток-Запад".

За первые три месяца этого года по международным транспортным коридорам (МТК) в Азербайджане перевезли свыше 9 млн т грузов.

Наиболее значительные объемы транзита приходятся на МТК "Восток-Запад", по которому было направлено свыше 3,8 млн т грузов. На втором месте – МТК "Север-Юг" (объем грузов 2,2 млн т). Свыше 1,8 млн т отправили по маршруту "Европа-Кавказ-Азия". Чуть больше 100 тыс т пришлось на "Юг-Запад".

Чаще всего компании прибегали к перевозкам по железной дороге. Но долю ж/д транспорта пришлось свыше 3,4 млн т грузов. Автомобилями было транспортировано свыше 2,7 млн т грузов. Морским транспортом – 1,4 млн т грузов.

Отметим, что транзитные грузоперевозки по суше составили почти половину от общего объема.