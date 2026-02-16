Сахиба Гафарова приняла участие в заседании МПА СНГ в Санкт-Петербурге

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова сегодня приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова сегодня приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ), рассказали в пресс-службе парламента АР.

Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге. В ходе выступления на нем Сахиба Гафарова поделилась своими мнениями относительно рассматриваемых вопросов, в частности, отметив, что одним из ключевых направлений работы Ассамблеи стало осуществление мониторинга на выборах и референдумах в странах СНГ.

Она пояснила, что выборы для любой страны представляют собой одно из важнейших событий, определяющих ее развитие, а объективная наблюдательная миссия на них играет очень важную роль при оценке их прозрачности и демократичности.

Сахиба Гафарова обратила внимание на то, что участие наблюдательных миссий МПА СНГ в выборах в странах Содружества представляет собой не просто процесс мониторинга, но служит также проявлением солидарности и взаимной поддержки.

Председатель парламента Азербайджана также отметила активное участие его депутатов в мониторинге, проведенном международными наблюдателями МПА СНГ на внеочередных выборах в Жогорку Кенеш (парламент) Кыргызстана и во время референдума о принятии новой Конституции Казахстана.

Она также с удовлетворением отметила, что координатором группы наблюдателей Ассамблеи в рамках мониторинга на референдуме в Казахстане стал зампредседателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.