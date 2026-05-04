Посол Великобритании завершает миссию в Азербайджане

Великобритания сменила посла в Азербайджане. На место Фергюсу Олду, завершившему свою миссию в Баку, пришел Дункан Норман.

Фергюс Олд покидает должность посла Великобритании в Азербайджане в связи с истечением срока полномочий. Об этом он сам рассказал на своих страницах в социальных сетях.

В видеообращении британский дипломат выразил благодарность Азербайджана и отметил, что республика останется в его сердце.

"Сегодня мой последний рабочий день в Посольстве Великобритании в Азербайджане. Спасибо за все! Азербайджан ещё долго будет оставаться в моём сердце после моего отъезда"

– Фергюс Олд

Новым послом Великобритании в Баку ранее был назначен Дункан Норман. Он уже приступил к исполнению своих обязанностей.