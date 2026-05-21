США решат проблему Ирана тем или иным способом – Рубио

Марко Рубио заявил, что США намерены решить вопрос с Ираном тем или иным способом, однако в настоящее время делается ставка на дипломатию.

Глава американской дипломатии Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен решить проблему вокруг Ирана любым способом, однако пока придерживается дипломатической линии.

"Президент [США Дональд Трамп] всегда предпочитает решать подобные проблемы путем дипломатических договоренностей, и именно над этим мы сейчас работаем, но эта проблема, как, возможно, уже ясно дал понять президент, будет решена тем или иным способом"

– Марко Рубио

Рубио, который сейчас находится с визитом в Индии, выразил надежду на достижение успеха путем переговоров. По его словам, есть вероятность, что первые результаты будут достигнуты уже в ближайшие дни.

Ранее Рубио заявил, что в переговорном процессе сторон наметился прогресс. В МИД Ирана заявили, что позиции Тегерана и Вашингтона сблизились.