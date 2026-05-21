США и Иран ведут переговоры о продлении перемирия – СМИ

Financial Times: Вашингтон и Тегеран близки к соглашению о продлении перемирия на 60 дней. Также ведутся переговоры о ядерном досье ИРИ.

Тегеран и Вашингтон ведут диалог о продлении режима прекращения огня. По информации Financial Times, стороны близки к соглашению о продлении перемирия на два месяца. 

Кроме того, как информируют источники издания, США и Иран занимаются проработкой положений договоренностей в сфере ядерной программы. 

Тегеран может открыть Ормузский пролив, а также передать уран высокого уровня обогащения. В ответ США могут вывести иранский бизнес и правительственные круги из-под санкций.

