Роспотребнадзор приостановил ввоз и продажу минеральной воды "Джермук"

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России временно приостановлен ввоз и оборот всех партий минеральной воды "Джермук" из Армении. Об этом говорится на странице ведомства в соцсети.
Причиной введения ограничительной санитарной меры стало несоответствие продукции информации, заявленной на этикетке бутылки воды. Данный факт является нарушением требований технического регламента ЕАЭС о безопасности упакованной питьевой и природной минеральной воды.
В ходе проверок в образцах этой минеральной воды было выявлено превышение содержания хлоридов, сульфатов и гидрокарбонат-иона. В ведомстве подчеркнули, что введение покупателей в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к ухудшению здоровья.
В связи с выявленными нарушениями Роспотребнадзор направил соответствующие уведомления в Евразийскую экономическую комиссию, а также в уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС.