Временные ограничения на ввоз цветов из Армении не ударят по российскому рынку, поскольку на долю республики приходится менее 5% от общего объема импорта цветов в РФ.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что временные ограничения на ввоз цветов из Армении не станут критическим ударом для российского рынка. Об этом он сообщил журналистам на Всероссийском зерновом форуме.

По расчетам ведомства, доля Армении в общем объеме импорта цветов в Россию составляет менее 5%. Данкверт уточнил, что из 2 млрд ввозимых в РФ цветов, на республику приходится 96 млн штук, что составляет незначительную долю рынка.

Глава Россельхознадзора обратил внимание на резкий рост поставок цветов. Несколько лет назад импорт из Армении составлял от 4 до 5 млн штук, а по итогам 2025 года достиг 96 млн. Увеличение объемов потребовало более тщательного контроля, что в итоге привело к выявлению карантинных для ЕАЭС объектов.

По данным национальных статистических служб, для Еревана российский рынок выступает основным и обеспечивает 93,8% доходов от экспорта цветов. В 2025 году Армения продала в РФ эту продукцию на $46 млн. Вторым импортером стала Грузия с объемом закупок на $2,3 млн, третьим является Казахстан с суммой $515 тыс.

Временные ограничения Россельхознадзора на ввоз цветов и ряд другой продукции вступили в силу 22 мая. Для проверки предприятий по производству растительной продукции в Армению прибыла делегация ведомства.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян назвал ситуацию штатной и подчеркнул, что возникающие проблемы регулярно обсуждаются в рабочем порядке на площадках ЕАЭС.