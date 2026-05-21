Вестник Кавказа

Ограничения на ввоз цветов из Армении не ударят по российскому рынку

Ограничения на ввоз цветов из Армении не ударят по российскому рынку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Временные ограничения на ввоз цветов из Армении не ударят по российскому рынку, поскольку на долю республики приходится менее 5% от общего объема импорта цветов в РФ.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что временные ограничения на ввоз цветов из Армении не станут критическим ударом для российского рынка. Об этом он сообщил журналистам на Всероссийском зерновом форуме.

По расчетам ведомства, доля Армении в общем объеме импорта цветов в Россию составляет менее 5%. Данкверт уточнил, что из 2 млрд ввозимых в РФ цветов, на республику приходится 96 млн штук, что составляет незначительную долю рынка.

Глава Россельхознадзора обратил внимание на резкий рост поставок цветов. Несколько лет назад импорт из Армении составлял от 4 до 5 млн штук, а по итогам 2025 года достиг 96 млн. Увеличение объемов потребовало более тщательного контроля, что в итоге привело к выявлению карантинных для ЕАЭС объектов.

По данным национальных статистических служб, для Еревана российский рынок выступает основным и обеспечивает 93,8% доходов от экспорта цветов. В 2025 году Армения продала в РФ эту продукцию на $46 млн. Вторым импортером стала Грузия с объемом закупок на $2,3 млн, третьим является Казахстан с суммой $515 тыс.

Временные ограничения Россельхознадзора на ввоз цветов и ряд другой продукции вступили в силу 22 мая. Для проверки предприятий по производству растительной продукции в Армению прибыла делегация ведомства.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян назвал ситуацию штатной и подчеркнул, что возникающие проблемы регулярно обсуждаются в рабочем порядке на площадках ЕАЭС.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
995 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.