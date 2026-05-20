Россельхознадзор нашел проблемы и у армянских фруктов и овощей

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что у российской стороны вызывают вопросы не только армянские цветы, но и фрукты и овощи из Армении.

"Вопрос в том, что у нас проблемы не только по цветам, у нас – и с овощами, и с фруктами"

– Сергей Данкверт

По словам главы ведомства, проверки предприятий в Армении займут еще неделю, и уже по их итогам будет выноситься решение.

Напомним, с сегодняшнего дня вступили в силу временные ограничения на ввоз цветов из Армении.