В четырех странах региона стартует разработка энергетического коридора

Министры энергетики Азербайджана, Грузии, Турции и Болгарии сегодня на встрече в Стамбуле договорились начать работу над проектом коридора "зеленой" энергии между четырьмя странами.

Главы Минэнерго Азербайджана, Грузии, Турции и Болгарии на встрече в Стамбуле договорились о подготовке "Дорожной карты" по реализации проекта коридора "зеленой" энергии между странами, сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Мы провели в Стамбуле 3-е заседание министров по коридору "зеленой" энергии Азербайджан–Грузия–Турция–Болгария. Мы договорились о подготовке "Дорожной карты", охватывающей меры, которые ускорят реализацию проекта"

- Парвиз Шахбазов

Реализация проекта станет важным вкладом в развитие энергетического партнерства между нашими странами на нынешнем этапе, который основан на использовании "зеленой" энергетики, добавил министр, передает Trend.

Напомним, ранее мы писали: в рамках Стамбульского саммита природных ресурсов состоялась встреча глав Минэнерго Азербайджана и Турции Парвиза Шахбазова и Альпарслана Байрактара. В ходе встречи обсуждалось расширение стратегического энергетического партнерства, сформированного на базе проектов Баку–Тбилиси–Джейхан и TANAP. Стороны также поговорили о вкладе двустороннего сотрудничества в глобальную энергетическую безопасность, в том числе в сфере электроэнергетики.

Собеседники также затронули реализацию проектов по передаче электроэнергии из Азербайджана в Нахичевань и Грузию, а также через Зангезурский коридор из Центральной Азии в Турцию и Европу.