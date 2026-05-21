Израиль почти исключен из переговоров с Ираном – СМИ

The New York Times: США и Иран ведут переговоры практически без участия Израиля. Тель-Авив может лишиться влияния на дипломатический процесс.

Вашингтон практически полностью исключил Тель-Авив из дипломатического процесса с Ираном, передает The New York Times со ссылкой на израильские правящие круги.

Как поведали источники, Израиль не принимал участие в диалоге сторон перед заключением перемирия. Власти еврейского государства получали информацию о продвижении дипломатического процесса только по региональным каналам связи и через разведку.

Издание подчеркивает, что ситуация кардинально отличается от начального периода войны, когда Белый дом поддерживал тесный контакт с Тель-Авивом. Все это может привести к тому, что Израиль утратит влияние на дипломатический процесс.

Отметим, что в последние дни между Тель-Авивом и Вашингтоном возникла напряженность по вопросу дальнейшего продолжения войны. Если США намерены заключить сделку, то Израиль нацелен на новую военную операцию против Ирана.