Вестник Кавказа

Израиль почти исключен из переговоров с Ираном – СМИ

Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
The New York Times: США и Иран ведут переговоры практически без участия Израиля. Тель-Авив может лишиться влияния на дипломатический процесс.

Вашингтон практически полностью исключил Тель-Авив из дипломатического процесса с Ираном, передает The New York Times со ссылкой на израильские правящие круги. 

Как поведали источники, Израиль не принимал участие в диалоге сторон перед заключением перемирия. Власти еврейского государства получали информацию о продвижении дипломатического процесса только по региональным каналам связи и через разведку. 

Издание подчеркивает, что ситуация кардинально отличается от начального периода войны, когда Белый дом поддерживал тесный контакт с Тель-Авивом. Все это может привести к тому, что Израиль утратит влияние на дипломатический процесс. 

Отметим, что в последние дни между Тель-Авивом и Вашингтоном возникла напряженность по вопросу дальнейшего продолжения войны. Если США намерены заключить сделку, то Израиль нацелен на новую военную операцию против Ирана.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
430 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.