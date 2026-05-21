Иран назвал прекращение войны единственной целью переговоров с США

Власти Ирана сообщили, что главной задачей текущих контактов с американской стороной является полная остановка боевых действий и мирное урегулирование конфликта.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что текущие переговоры с США направлены исключительно на прекращение боевых действий на всех направлениях.

Он сообщил, что дипломатические усилия сосредоточены на урегулировании ситуации в Ливане, снятии морской блокады и решении вопроса в Ормузском проливе, при этом обсуждение деталей иранской ядерной программы полностью исключено из повестки переговоров.

Дипломат также подтвердил встречу катарской делегации с министром иностранных дел Ирана. При этом официальным посредником в переговорном процессе продолжает выступать Пакистан.

Багаи отметил, что Иран настаивает на праве развивать мирную атомную энергию в статусе участника ДНЯО. Прошлые раунды диалога потерпели неудачу по причине необоснованных требований американской стороны, что привело к срыву договоренностей.

В МИД Ирана также призвали не ожидать быстрого прорыва в переговорном процессе между Вашингтоном и Тегераном.