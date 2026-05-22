Вестник Кавказа

Израиль уничтожил тоннель "Хезболлы" на юге Ливана

Израиль уничтожил тоннель "Хезболлы" на юге Ливана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ЦАХАЛ сообщили об уничтожении тоннеля группировки "Хезболла". Он располагался в районе горы Дов в южной части Ливана.

Военные Израиля уничтожили тоннель группировки "Хезболла" в южной части Ливана. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Протяженность тоннеля составила 100 метров. В нем находилось несколько укрепленных комнат.

"Войска ЦАХАЛ действуют в районе горы Дов на юге Ливана в соответствии с соглашением о прекращении огня. Войска обнаружили и уничтожили подземный террористический тоннель длиной около 100 метров, в котором находились четыре укрепленные комнаты, используемые террористами Хезболла"

– армейская пресс-служба

В ЦАХАЛ подчеркнули, что продолжат противодействовать угрозам в отношении гражданских лиц и военнослужащих Израиля.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1115 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.