Израиль уничтожил тоннель "Хезболлы" на юге Ливана

В ЦАХАЛ сообщили об уничтожении тоннеля группировки "Хезболла". Он располагался в районе горы Дов в южной части Ливана.
Протяженность тоннеля составила 100 метров. В нем находилось несколько укрепленных комнат.
"Войска ЦАХАЛ действуют в районе горы Дов на юге Ливана в соответствии с соглашением о прекращении огня. Войска обнаружили и уничтожили подземный террористический тоннель длиной около 100 метров, в котором находились четыре укрепленные комнаты, используемые террористами Хезболла"
– армейская пресс-служба
В ЦАХАЛ подчеркнули, что продолжат противодействовать угрозам в отношении гражданских лиц и военнослужащих Израиля.