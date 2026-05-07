В АТОР рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Анталье туристов из РФ

12 из 14 пострадавших в аварии в Анталье российских туристов выписаны из больницы. Двое остаются в больнице на восстановлении.

В АТОР сообщили, что большинство российских туристов, которые попали в ДТП в Анталье, выписаны из больницы.

"12 из 14 пострадавших в ДТП 23 мая в Турции в районе Бельдиби в настоящий момент покинули госпитали, куда были доставлены для осмотра и медпомощи после дорожного инцидента с автобусом"

– АТОР

По информации страховой компании "Евроинс туристическое страхование", 14 россиян получили травмы в результате инцидента с автобусом. Россияне получили медицинскую помощь, которая была покрыта страховкой.

Три человека получили поверхностные раны лица, двух пострадавших россиянок оперировали. В 11 случаях были выполнены дополнительные обследования. Сейчас большинство пострадавших вернулись в отели.