Иран отказался обсуждать тему обогащенного урана на переговорах с США

В Иране сообщили, что на данный момент вопрос обсуждения высокообогащенного урана на непрямых переговорах с США не приведет к позитивным результатам.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что обсуждение высокообогащенного урана на нынешнем этапе непрямых переговоров с США не даст результатов. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

"Что касается высокообогащенного урана в Иране, мы очень четко изложили нашу позицию. На данном этапе, если мы захотим обсуждать эти вопросы, мы, как правило, не придем к результату"

- Эсмаил Багаи

Багаи указал, что ранее США и Иран пытались вести диалог по вопросу урана, однако из-за серьезных разногласий не достигли договоренностей.

Представитель МИД также отметил, что США выдвигают неприемлемые требования в переговорном процессе, на которые Исламская Республика не пойдет.

Отметим, ранее агентство ISNA сообщило, что в Иран прибыл командующий пакистанской армией Асим Мунир в рамках посреднической миссии. Эсмаил Багаи уточнил, что основным посредником выступает Пакистан, а параллельные переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи проводит катарская делегация.