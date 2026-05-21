Власти Ирана рассказали о движении судов в Ормузском проливе

Иран не блокирует движение гражданских судов через Ормузский пролив при соблюдении их экипажами всех требований иранских властей – только за минувшие сутки через него прошли 35 судов, сообщает иранское государственное телевидение со ссылкой на ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Накануне учрежденное Ираном Управление по Ормузскому проливу Персидского залива (PGSA) обнародовало карту своей зоны ответственности в водной артерии, напоминает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Экипаж любого судна, которое собирается пройти через контролируемый Ираном участок пролива, должен согласовать свои действия с PGSA и получить его разрешение, напомнили в КСИР.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался за открытие Ормуза. Он подчеркнул, что Иран не должен взимать деньги за проход судов через эту водную артерию.