Ситуация с Ормузом может привести к кризису как в 2008 году – СМИ

Мировой экономике грозит спад на уровне кризиса 2008 года, если Ормузский пролив не станет свободным для судов в августе, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на прогнозы аналитиков Rapidan Energy Group.

"Закрытие Ормузского пролива до августа повышает риск экономического спада, близкого по масштабу к Великой рецессии 2008 года"

– агентство

Специалисты рассматривают как самый вероятный вариант открытие пролива в июле. В этом случае сокращение спроса на нефть будет равняться в среднем 2,6 млн баррелей в сутки, спотовая цена на нефть Brent увеличится летом примерно до $130 за баррель.

Но если открытия пролива не произойдет и после июля, то для компенсации шока, спровоцированного снижением предложения, понадобится еще большее значительное снижение спроса. Так, если Ормуз не заработает в августе, то дефицит предложения в третьем квартале 2026 года вырастет до 6 млн баррелей в сутки.