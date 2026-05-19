Трамп призвал Иран открыть Ормузский пролив

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп требует от Ирана открыть Ормузский пролив для движения судов и отказаться от взимания денег за проход через него.

"Мы хотим, чтобы он был открыт и свободен. Мы не хотим сбора платы"

– американский лидер

Накануне учрежденное Ираном Управление по Ормузскому проливу Персидского залива (PGSA) обнародовало карту своей зоны ответственности в водной артерии. Согласно сообщению, любое судно, которое собирается пройти через этот участок пролива, необходимо согласовать свои действия с PGSA и получить его разрешение.

В управлении отметили, что их зона ответственности распространяется от линии, соединяющей Кух-Мобарак в Иране и южную часть Фуджейры в ОАЭ на востоке пролива до линии, которая соединяет оконечность острова Кешм в Иране и Умм-эль-Кайвайн в ОАЭ на западе пролива.